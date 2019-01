Koninklijke Harmonie Zuun organiseert Winterconcert Bart Kerckhoven

09 januari 2019

14u43 3

De Koninklijke Harmonie Zuun organiseert op 12 januari het jaarlijks Winterconcert in het Centrum Sinte Lutgardis langs de Arthur Quintusstraat in Zuun. Zestig muzikanten en twintig leerlingen van het harmonieorkest treden dan op. Het orkest staat onder leidijg van Willy Clabos. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 14 euro aan de kassa. Ze zijn verkrijgbaar bij alle muzikanten en leden van het feestbestuur en bestuur via het nummer 0477/677.274 en via khslzuun@gmail.com. De deuren gaan open om 19 uur en het optreden zelf start om 19.30 uur.