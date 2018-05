Klimaatmobiel op Stationsplein 16 mei 2018

De Klimaatmobiel vind je deze week op het Stationsplein in Ruisbroek. Vandaag en donderdag kan iedereen er terecht tussen 13 uur en 18 uur voor informatie over energiebesparende maatregelen in huis, tips inzake duurzaam verbouwen, mogelijkheden om in hernieuwbare energie te investeren, en klimaatacties in de buurt. Ook over het zogeheten benoveren kan er meer informatie opgevraagd worden. (BKH)