Kleuterhappening in sporthal 17 februari 2018

Kleuters van 3 tot 6 jaar kunnen zich komende zondag uitleven op de Kleuterhappening in sporthal A.J. Braillard, in de Wandelingstraat 54 in Ruisbroek. Er zijn springkastelen, fietsjes, pedalo's, een ballenbad, doolhof, klim- en klauterparcours, en veel meer. Ouders moeten wel zelf instaan voor de begeleiding van hun kind. Afspraak van 14 uur tot 17 uur. Per kind betaal je 3 euro. (BKH)