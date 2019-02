Kinderraad Sint-Pieters-Leeuw wil gemeente groener maken en begint alvast met de tuin van school Den Top Bart Kerckhoven

18 februari 2019

16u08 0 Sint-Pieters-Leeuw Dankzij de Kinderraad wordt Sint-Pieters-Leeuw iets groener. Vorige week staken de leden de handen uit de mouwen en werd er extra groen aangeplant in de tuin van de gemeentelijke basisschool Den Top.

Tijdens de kinderraad gaven de kinderen aan dat ze zich zorgen maken over de natuur en het milieu. De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw verdiepte zich samen met de kinderen in het nut en belang van bomen en zetten hun woorden meteen om in daden. Met behulp van Pro Natura, een sociale en duurzame onderneming die zich inzet voor de natuur, kon de kinderraad zelf bomen aanplanten. , Tineke Coeck, de directrice van de gemeentelijke Basisschool den Top zorgde ervoor dat dit kon in de tuin van de school. De kinderen vervingen wilgentakken van de wilgentipi, het insectenhotel kreeg een opknapbeurt, de takkenril werd aangevuld met snoeimateriaal en er werd een extra bank geplaatst aan de moestuintjes. Na de boomplanting konden de kinderen hun persoonlijke wens voor de toekomst opschrijven en aan de boom hangen. Afsluiten deden ze met een fris glaasje kinderchampagne.