Kinderen trotseren Obstaclerun: studenten LO maken hindernissenparcours aan Zonnig Leven Michiel Elinckx

05 april 2019

18u09 0 Sint-Pieters-Leeuw Deze voormiddag liepen 140 leerlingen van de Leeuwse basisscholen de Obstaclerun, een hindernissenparcours gemaakt door studenten Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool Odissee.

Lucas Nerinckx, Lukas Chapel en Nathan Decuyper organiseerden de Obstaclerun voor de leerlingen van het vijf en zesde leerjaar van de Leeuwse basisscholen aan de terreinen achter Zonnig Leven. 140 leerlingen klauterden, kropen en liepen over de verschillende hindernissen. Van een death ride tot over een muurtje klimmen: alles kwam aan bod. “Het was een héél erg leuke ervaring om dit te organiseren”, zegt student Lukas Chapel. “Je mag niet onderschatten hoeveel werk hier in is gekropen. We willen dan ook al onze vrijwilligers bedanken.”