Kermis Oudenaken 31 juli 2018

Ruiterclub De Leeuwse Ridders organiseert dit weekend opnieuw Kermis Oudenaken. Op zaterdagavond 4 augustus is er een kinderfuif met kinderanimatie en een gezellig praat- en danscafé waar streekbieren geserveerd worden. Vanaf 22 uur is er een fuif met dj Mike Summer in een tweede zaal. Op zondag is er vanaf 14 uur de fiets- en autozoektocht ten voordele van Kom Op Tegen Kanker en om 15 uur kunnen kinderen ponyrijden, zijn er ritjes op een huifkar, staan er springkastelen en kan er geravot worden in een strokasteel. Om 17 uur wordt dan varken aan 't spit geserveerd. Vanaf 22 uur is er dan de Oudenaakse afsluiter. Alles vindt plaats op de hoeve van Hubert en Anita Lemaire in het centrum van Oudenaken. De toegang is twee dagen lang gratis.





(BKH)