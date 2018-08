Kar.tjee, voor en door Leeuwse jeugd TWINTIGERS PAKKEN GROOTS UIT MET 22 ARTIESTEN OP DRIE PODIA TOM VIERENDEELS

17 augustus 2018

02u26 0 Sint-Pieters-Leeuw Twee twintigers uit Leeuw organiseren op 15 september het nieuwe Kar.tjee Festival aan jeugdcentrum Laekelinde. Ze pakken groots uit met drie podia en 22 artiesten. Hiphop en techno zijn de voornaamste muziekstijlen. "We geven de Leeuwse jeugd iets om naar uit te kijken".

Zowel het jeugdhuis als het terrein er buiten zal volgende maand omgetoverd worden tot een festivalsite. Jolan De Kempeneer en Laurens Janssens, beiden 25 jaar, organiseren er voor de eerste keer Kar.tjee Festival. Aan enthousiasme hebben de twee twintigers geen gebrek en ze willen onmiddellijk groot uitpakken. "Zo willen we tonen dat we het serieus aanpakken en het echt wel menen", klinkt het bij de twee. "We kozen ervoor om drie verschillende podia in te richten. In het jeugdhuis zelf werken we samen met drie crews: Nachtschade, 54 Roots Family en La Muerta. Elk nemen ze vijf uur lang het podium over met dj's die de genres dubstep, drum-'n-bass en techno draaien. Buiten op het pleintje waar nu de skateramp staat komt een dj-stage van veertien meter breed, volledig aangekleed met paletten. Overdag wordt er hier gestart met reggae, daarna zal worden overgeschakeld op house en techno. Op het voetbalpleintje ernaast komt de mainstage, waar ruimte is voor livebands. Er wordt gestart met een jazzgroep, dan volgt er één reggae-artiest waarna er rappers en hiphoppers volgen. De grootste namen zijn dj Pierre, al twintig jaar een resident bij Fuse, en HEF. Die laatste is zowat de 'founder' van de hiphop in Nederland. Daarnaast krijgen een pak al dan niet beginnende artiesten uit de buurt een kans op Kar.tjee."





Lievelingsstijlen

Geen mainstream festival dus, maar eerder een concept waarmee ze Dour achterna gaan. "We wilden vooral onze eigen lievelingsstijlen aan bod laten komen", verklaart Jolan. "Ik ben een hiphopliefhebber, maar kan techno wel appreciëren. Het omgekeerde geldt voor Laurens. Op die manier staan we er ook gewoon honderd procent achter." De optredens starten vanaf 14 uur, enkel op de mainstage wordt er om 15 uur gestart. De laatste deuntjes komen om 4.30 uur uit de speakers. "Daarnaast richten we een chillzone in met foodtrucks en aan de overkant van de straat komt een parking van honderd meter op honderd meter."





Het duo hoopt op een succes en mikt op 1.200 à 1.500 bezoekers. "De maximumcapaciteit is hier vastgelegd op 1.720 personen", gaan ze verder.





Potentieel

"We kijken hoe het loopt, maar willen dit jaarlijks organiseren. In Leeuw is er echt wel potentieel voor en de jeugd is hier enorm bereid om buiten te komen. Buiten de Hoebelfeesten, wat een andere stijl is, hebben de jongeren in onze gemeente niks om naar uit te kijken, zoals bijvoorbeeld Amaïzed in Lennik of Spectaculo in Halle." Een ticket kost 15 euro en kan gekocht worden via de Facebookpagina en de website.