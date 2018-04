Kapelletjes belicht in nieuwe publicatie van Lewe 30 april 2018

De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde heeft een nieuwe publicatie uitgebracht van het tijdschrift Lewe. Dit keer staan de kapelletjes in Sint-Pieters-Leeuw centraal. Georges Desmeth ging op zoek naar de verhalen achter de kapelletjes.





"Niet alleen de gebouwen zelf worden belicht maar ook de vele processies die destijds uitgingen in de gemeente. Ook de kruisdagen komen aan bod en dat zijn gebruiken die mensen vandaag vaak niet meer kennen." Het tijdschrift is verkrijgbaar aan 5 euro in de bibliotheek aan de Rink. (BKH)