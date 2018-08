Kandidaat-burgemeester stelt nieuwe single voor 20 augustus 2018

Bart Anneessens Cops heeft zijn nieuwe single 'Trouw niet voor je 80 bent' voorgesteld. Het ambiancenummer is een kwinkslag naar de single van de Nederlandse groep De Havenzangers. Op de braderij van Sint-Rochus werd de nieuwe single van Anneessens Cops voorgesteld. De charmezanger nam de voorbije jaren heel wat nummers op met bekende collega's, zoals Paul Severs en Trisha. Nu gaat Anneessens Cops voor een solocarrière. Daarnaast wil hij in oktober scoren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Met zijn partij Gemeentebelangen wil Anneessens Cops een worp doen naar de burgemeesterssjerp. 'Trouw niet voor je 80 bent' is uitgebracht door D&V en te verkrijgen via de verschillende internetkanalen. (MEN)