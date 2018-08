Jozef en Marie-Jeanne zijn gouden koppel 14 augustus 2018

Jozef Verherstraeten (75) en Marie-Jeanne Boon (72) uit de Oeverbeemd in Ruisbroek vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen in den Accordeon in Ruisbroek. Jozef werkte bij de spoorweg en Marie-Jeanne was strijkster bij Saive in Ruisbroek. Ze woonden een tijdje in Lot en verhuisden naar Ruisbroek. Het koppel kreeg de kinderen Karine en Julie en de kleinkinderen Jasper, Yente, Ferre en Seppe. Jozef verzamelt munten en postzegels. Marie-Jeanne vult kruiswoordraadsels in. Samen trekken ze jaarlijks naar zee.











(SMH)