Joseph en Paula vieren gouden jubileum 26 januari 2018

Joseph Ophals (73) en Paula Desmet (69) uit de Karenberg in Sint-Pieters-Leeuw vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen tijdens de jaarmarkt in De Jonge Deken op het liedje 'Ik ben zo eenzaam zonder jou' van Will Tura. Het koppel heeft 3 zonen en een dochter. Zij zorgden op hun beurt voor 6 kleinkinderen.





Joseph was schrijnwerker bij Devis in Halle. Hij was gespecialiseerd in het plaatsen van binnendeuren, ramen en gyproc. Paula werkte op de boerderij van haar ouders en stond in voor het melken van de koeien, werkte op het veld en bakte wekelijks 170 broden. Later nam ze de medische zorgen van haar ouders op zich. Joseph maakte van het onderhouden van de boerderij een van zijn prioriteiten. Beiden zijn aangesloten bij Okra Beert, Okra Zuun, De Wijngeuzen en KWB Zuun. Ze proberen op alle activiteiten aanwezig te zijn en doen ook vrijwilligerswerk. Een wekelijks bezoek aan de markt staat ook op hun agenda.





(SMH)