Jongeren overvallen op parkeerterrein 27 januari 2018

03u47 0

Op het parkeerterrein langs de Brusselse Ring in Ruisbroek werden donderdagnacht enkele jongeren overvallen. Dat gebeurde naar verluidt toen de slachtoffers in hun wagen lagen te slapen. De daders waren gewapend met een mes, of alleszins een scherp voorwerp. Het is niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn. (TVP)