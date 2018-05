Jonge overvallers pakken vrouw aan 11 mei 2018

Een 18-jarige man uit Elsene is veroordeeld tot 2 jaar cel voor een gewelddadige diefstal. Samen met een nog jongere vriend omsingelde hij op 14 februari een vrouw vlak bij haar woning. Ze werd meteen tegen de grond gewerkt en kreeg slagen en stampen. Hierna gingen ze er met haar handtas vandoor. Toegesnelde buren konden erger vermijden. Haar echtgenoot slaagde erin de twee met de fiets te achtervolgen. Zo kon hij de gealarmeerde politie naar hen leiden. De buit bedroeg 25 maaltijdcheques, een gsm en 10 euro cash. Zelf ontkende de jongeman alle betrokkenheid. De rechter was dan ook hard voor hem. "De beklaagde heeft niet door dat de speeltijd voorbij was toen hij 18 werd. Hopelijk helpt deze straf hem dit wel te beseffen." De advocaat van de jongeman denkt erover om in hoger beroep te gaan. De tweede dader moet zich voor de jeugdrechter verantwoorden. (WHW)