Joggingclub bouwt op naar Leeuwerikjogging met ‘Start to be a Leeuwerik’ Bart Kerckhoven

08 maart 2019

08u56 0

Joggingclub Leeuwerik organiseert voor de eerste keer de looptraining ‘Start to be a Leeuwerik’. Het loopprogramma is gericht op beginnende lopers of lopers met wat ervaring die gedurende tien weken opbouwen van nul naar vijf kilometer. Er zijn wekelijks twee groepstrainingen en één individuele training. De groepstrainingen vinden telkens op dinsdag en donderdag plaats om 18.45 uur. De deelnemers verzamelen altijd op de parking van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. De eerste training start op dinsdag 16 april en de apotheose vindt plaats tijdens de Leeuwerikjogging op zaterdag 22 juni.

Ervaren trainers en de meervoudig Belgisch Kampioen Bart Verschoren begeleiden de lopers. Wie wil meedoen, stuurt een mailtje naar leeuwerik@telenet.be met de vermelding van naam en voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer en e-mailadres. Deelnemen kost 25 euro en dat bedrag moet worden gestort op rekeningnummer BE15 7340 0370 7530 van Joggingclub Leeuwerik met vermelding van de naam, voornaam en ‘start-to-be-a-Leeuwerik’. Verzekering en deelname aan de Leeuwerikjogging is inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Inschrijven kan tot en met 5 april, maar het aantal plaatsen is wel beperkt tot veertig.