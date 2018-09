Jan Ruusbroec neemt openluchtklas in gebruik 05 september 2018

De kinderen van de basisschool Jan Ruusbroec in Ruisbroek kunnen voortaan ook in openlucht les volgen. "We hebben al enkele jaren een mooie schooltuin in een hoekje van de school", zegt directeur David Day. "Deze zomer deden we de nodige aanpassingen zodat de leerlingen nu ook echt les kunnen volgen in de schooltuin. Zo werden er schoolborden opgehangen, het amfitheater werd voorzien van stoeltjes en er werd een grote werktafel geplaatst. We zijn blij dat de leerlingen vanaf nu bij het leren over de natuur ook echt in de natuur kunnen gaan ontdekken en leren." (BKH)