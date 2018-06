Jacques en Marie Thérèse zijn gouden koppel 22 juni 2018

02u43 0

Jacques Claes en Marie Detobel uit de Klein Nederstraat in Vlezenbeek vierden hun gouden huwelijk. Jacques (70) werd in Roosdaal geboren en is vanaf zijn jeugd een fervent duivenmelker. Nu is hij een van de beste duivenmelkers uit de streek. Jacques leerde Marie Thérèse (71) uit Vlezenbeek kennen in dancing De Spanuit in Schepdaal. Marie Thérèse ging er met haar broer swingen en leerde Jacques kennen. Jacques werkte hard in de bouwsector en verdiende wat extra bij de plaatselijke boeren. Marie Thérèse zorgde voor het huishouden en verwende de kinderen Marie-Paule en Danny. Er zijn ook 4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Marie Thérèse geniet van hun tuintje, die volstaat met mooie bloemen.





(SMH)