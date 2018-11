Jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw moet afrekenen met wind en regenvlagen Bart Kerckhoven

11 november 2018

15u18 1

Ze hadden op beter weer gerekend vandaag in Sint-Pieters-Leeuw want regen is eigenlijk de enige spelbreker mogelijk voor de jaarmarkt, het grootste evenement van de gemeente. ’s Ochtends kwam het al wat trager op gang en moest er enkel met de wind rekening gehouden worden maar in de namiddag waren het de regenbuien die heel wat bezoekers afschrikten. De activiteiten bleven wel doorgaan en er waren nog steeds duizenden bezoekers die het slechte weer trotseerden maar de opkomst lag zo wel lager dan andere jaren. Niet alleen de ‘druppels’ werden dit jaar vlot uitgeschonken aan de standjes, ook een tas warme soep bleek voor veel bezoekers met dat hondenweer een ideaal alternatief.