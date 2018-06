Jaak en Lilianne zijn gouden koppel 28 juni 2018

Jaak Paesmans (72) en Liliane Vanbattel (69) uit de Anemoonlaan in Sint-Pieters-Leeuw vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen in Dancing Wouters in Lembeek. Jaak werkte bij Colruyt, in de aankoop en de verkoop. Liliane was een tijdje kinderverzorgster, tot de geboorte van hun eerste dochter. Het koppel heeft twee dochters, Françoise en Nancy, en de kleinkinderen Kevin, Jessica, Robin, Julie en Thibaud. Jaak en Liliane waren ook een tijdje actief bij Ruisbroek Tennisclub. Jaak was er bestuurslid.





(SMH)