Inwoners Witte Roos ruimen heel weekend modder Iedereen mocht zaterdag weer naar huis Tom Vierendeels

23 december 2018

17u27 0 Sint-Pieters-Leeuw De bewoners van de vijf woning die vrijdag geëvacueerd werden na een immens waterlek, mochten zaterdagochtend naar huis. Daar troffen ze een gigantische modderpoel aan. Het werd voor hen, en ook vele andere inwoners, een heel weekend poetsen en puin ruimen. De getroffen waterleiding werd zaterdagavond opnieuw in gebruik genomen.

Een van de geëvacueerden was het gezin van Christine ‘Tinne’ Buelinckx. Het gezin kreeg hulp van een zestal leden van de Oosterse Krijgskunst School, waar Tinne achter de toog staat. “Vrijdag vroegen ze al of ze konden helpen, maar dat had geen zin”, zegt ze. “Maar zaterdag was alle hulp welkom, en stonden ze hier met zes personen. De stabiliteit van onze woning kwam niet in het gedrang, maar omdat het gat alsmaar groter werd, vreesde men problemen met onder meer de gasleiding. Daarom werd ons aangeraden om te vertrekken, waarna we de nacht op hotel konden doorbrengen.”

Emotioneel was het een zware opdoffer voor Tinne. “Ik heb ‘s nachts maar drie uur geslapen, en om 10 uur zaterdagochtend keerden we terug. Twee auto’s stonden onder de modder en het water, wat ook het geval was met koelkasten, diepvriezers en droogkasten binnen. Gelukkig hebben we ‘s nachts de deur en garagepoort niet geopend – dat heeft veel tegengehouden. De verwarming is wel stuk, maar we behelpen ons voorlopig met de open haard. De kinderen en onze hond verblijven bij vrienden.”

Marleen Borremans en haar man Peter Duponcheel wonen lager in de straat. “Wij zijn ‘s nachts gevlucht naar de bovenkant van de straat”, zegt Marleen. “Achteraf beseften we dat we bijna in die grote put gelopen waren. Kort nadat we de kolkende rivier door de straat zagen stromen, hoorden we een luide klap: de garagepoort die het begaf. Vrijdag is een firma, die niet aan de slag kon aan de leiding, spontaan de modder beginnen op te ruimen van de opritten. Ook de brandweer en Civiele Bescherming hebben goed werk geleverd.”

Bij het gezin stond er zo'n veertig centimeter modder in de kelder en ook bij hen zijn er veel elektrische toestellen stuk. “Maar waar ik het vooral moeilijk mee heb, zijn de zelfgemaakte spullen die ik had voor de vakantieopvang. Dat doe ik in bijberoep. Mijn man is schrijnwerker en had dat allemaal gemaakt. Maar goed – het heeft geen zin om in een hoekje te wenen. We moeten verder”, zegt Marleen.

Ook haar buurman Guy Bernard stond afgelopen weekend te poetsen. “We kregen al drie à vier keer te maken met overstromingen”, zegt hij. “Naast een meter water stond er nu ook dertig centimeter modder in de garage. Gelukkig is het bij iedereen gewoon bij materiële schade gebleven.”

Zaterdagavond kon de getroffen waterleiding opnieuw in gebruik genomen worden. “De betonnen buis heeft een omhulsel van gewapend beton”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Dat staal is beginnen doorroesten – een proces van misschien wel twintig jaar. Maandag hebben we overleg over het verloop van de verdere werken. Vermoedelijk zal alles pas echt afgewerkt kunnen worden na de kerstvakantie. Intussen reinigen brandweer, gemeentearbeiders en Intradura de straten en rioolputjes.”