Inbraak bij Verswinkel Nechly 21 februari 2018

Verswinkel Nechly in de Vlezenbeeklaan heeft zondagavond ongewenst bezoek gekregen. Een inbreker kon zich zondagavond kort voor 21 uur toegang verschaffen en was duidelijk uit op geld. Hij trok onmiddellijk naar de kassa, brak die open en haalde daar het aanwezige geld uit. Nadien sloeg hij op de vlucht.





De verdachte was ongemaskerd, droeg geen handschoenen en komt duidelijk in beeld op de bewakingsbeelden. De politie onderzoekt de zaak. (TVP)