Ignace Blondeel (59) stopt met politiek 16 mei 2018

02u37 0 Sint-Pieters-Leeuw OCMW-raadslid Ignace Blondeel (Open Vld) heeft zijn ontslag ingediend. Hij zal ook niet meer opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Blondeel werd vorig jaar getroffen door een hartinfarct en een hersenbloeding. Momenteel herstelt hij in revalidatieziekenhuis Inkendaal. "Ik kan het personeel van Inkendaal alleen maar bedanken voor de goede zorgen, en ik wil voorts werken aan mijn herstel", laat Blondeel weten. "Maar ik hoop nu vooral dat jongeren binnen Open Vld kansen krijgen."





Blondeel was in Ruisbroek onder andere medeoprichter van volleybalclub Volley 84, werkte jaren als thuisverpleegkundige en was ook voorzitter van de plaatselijke Open Vld. Hij zetelde ook in de gemeenteraad. (BKH)