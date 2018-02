Huizen worden beschermd tegen wateroverlast 20 februari 2018

02u30 0 Sint-Pieters-Leeuw Een honderdtal huizen in Sint-Pieters-Leeuw werd geselecteerd om advies op maat te krijgen zodat de eigenaars oplossingen kunnen zoeken om wateroverlast te voorkomen.

Begin vorig jaar werd een oproep gelanceerd door de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij op zoek naar mensen die wilden deelnemen aan het project. De ingrepen die kunnen gebeuren gaan onder andere over het plaatsen van een waterschot, een pomp of een terugslagklep. Het pilootproject loopt intussen op zijn einde en tijdens een infomoment konden de bewoners van de huizen de analyses nog een keer bespreken met de deskundigen.





Intussen is er ook al geld vrijgemaakt voor mensen die maatregelen treffen om wateroverlast te voorkomen. Zo wordt er tot 90 procent van de kosten die gemaakt werden uitgekeerd als subsidies via de provincie en de gemeente met een maximum van 10.000 euro aan werken. (BKH)