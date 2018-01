Huis van het Kind neemt oud bibfiliaal in 24 januari 2018

02u28 0 Sint-Pieters-Leeuw Het voormalige bibliotheekfiliaal in het gehucht Zuun is voortaan een Huis van het Kind. Het gebouw werd gisteren officieel in gebruik genomen.

Het Huis van het Kind werd multifunctioneel ingericht. De kantoren worden er gedeeld door de verpleegkundigen van Kind&Gezin en de maatschappelijk werksters van het Huis van het Kind. In een leslokaal vooraan in het gebouw kunnen ook andere organisaties cursussen organiseren.





Tegelijk wordt ook 't Ruilhuisje opnieuw gelanceerd. Die ruilwinkel voor kinderkleding en speelgoed krijgt een belangrijke plaats in het gebouw. De winkel wordt groter, maar het concept blijft ongewijzigd. In ruil voor jetons kan iedereen er kinderkledij achterlaten. 't Ruilhuisje zal geopend zijn op maandag (14 tot 17 uur) en donderdag (9 tot 12 uur).





