Houtstapel gaat op in vlammen 16 mei 2018

02u55 0 Sint-Pieters-Leeuw De hulpdiensten moesten maandagavond massaal uitrukken naar de Mollemstraat, waar een houtstapel vuur had gevat.

Het was een buurtbewoner die de vlammen omstreeks 22.30 uur opmerkte en alarm sloeg. "We kregen aanvankelijk de melding dat er een boerderij in brand stond", zegt brandweerofficier Pieter-Jan Collier. "Ter plaatse bleek het gelukkig enkel om een houtstapel te gaan, die zich wel naast een vrijstaand en vervallen stalletje bevond." Dankzij de snelle tussenkomst van de hulpdiensten kon overslag naar die overwoekerde stal en een nabijgelegen grotere stal, waar ook paarden in stonden, vermeden worden. Een evacuatie van de dieren was ook niet nodig.





Over de oorzaak van de brand bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige ter plaatse, maar het was gisteren nog niet duidelijk wat diens bevindingen waren. De kans is wel groot dat het om brandstichting gaat, al dan niet opzettelijk. De straat heeft ook een kwalijke reputatie. In februari kwam een tachtiger nog op straat te staan nadat zijn caravan er volledig uitbrandde. Voorts staat er in de straat nog een leegstaande woning die duidelijk regelmatig 'bezoekers' krijgt. (TVP)