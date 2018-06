Hoofdwegen eind deze week weer open 26 juni 2018

De hoofdwegen in Ruisbroek zullen komend weekend opnieuw opengesteld worden voor het verkeer. Donderdag wordt nog de toplaag asfalt aangelegd in de Stationsstraat en de Paul Gilsonlaan, gevolgd door de voorlopige werkmarkering. Dit is vooral goed nieuws voor wie langs de lokale omleidingswegen woont, en voor de handelaars die nu opnieuw vlot bereikbaar zullen zijn. "De rioleringswerken zijn volledig achter de rug, waardoor ook de grootste hinder voorbij is", zegt schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V). "Op dit moment wordt de Beemdstraat onder handen genomen. Hier worden enkel de wegen en de voetpaden vernieuwd. Aansluitend wordt de verharding in de Kerkstraat en op het Kerkplein opgebroken, en wordt een nieuwe laag asfalt gegoten. Bij goed weer moet alles klaar zijn tegen het einde van de zomer." (BKH)