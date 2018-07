Hoebelfeesten pakken uit met Countrydag 28 juli 2018

02u33 0 Sint-Pieters-Leeuw De 39ste editie van de Hoebelfeesten vindt dit jaar opnieuw plaats in de hangar van de familie Keymolen, in de Konijnenstraat in Vlezenbeek.

Nieuw dit jaar is een grote Countrydag op zondag 12 augustus, in samenwerking met de countrydanceclub Riverboots Country. Er zijn dan optredens van onder meer Enerj'ane en Silver. Op dinsdag 14 augustus is er de absolute topdag van de feesten, met optredens van de Vlaanderen Boven Band, Mama's Jasje en Radio Guga, die met een nieuwe show naar Vlezenbeek afzakt. De Hoebelfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot 15 augustus. Meer informatie op www.hoebelfeesten.be. (BKH)