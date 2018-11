Hoe was het leven in Sint-Pieters-Leeuw in 14-18? Bart Kerckhoven

13u53 0 Sint-Pieters-Leeuw Hoe was het Leeuwse leven in 14-18? Dat kan je nu ontdekken in het boek ‘De Eerste Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw’.

Jan De Backer en Kristien Van Hecke doken twee jaar lang allerlei archieven in om het verhaal van de inwoners tussen 1914 en 1918 te kunnen reconstrueren. “We schrijven onder andere over het noodgeld dat de gemeente uitgaf om de bevolking te helpen”, vertelt De Backer. “Maar ook lokale hulp- en voedselcomités komen aan bod, net als de rol van de clerus en zelfs de graaf. We schetsen ook een beeld van de Groeningerwacht die samenwerkt met de Duitsers in een vorm van dienstbetoon, en zo zelfs de bevolking doorlicht.”

In het boek zijn ook foto’s terug te vinden van graven van Leeuwse soldaten, en ook bidprentjes en andere beelden waar Kristien en Jan tijdens hun zoektocht op stootten. De publicatie is in een aflevering van Lewe gegoten, het tijdschrift van de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde. Het is in onder andere de bibliotheek verkrijgbaar.