Herstelling na waterlek Fazantenlaan zal nog drie weken duren Bart Kerckhoven

08 januari 2019

15u38 0 Sint-Pieters-Leeuw De herstellingen aan de nutsleidingen in de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw na het grote waterlek net voor Kerstmis worden vanaf maandag 14 januari hervat. Ze zullen ongeveer drie weken duren.

De nutsmaatschappijen en de gemeentediensten pleegden dinsdag overleg over de herstellingen die nog moeten gebeuren. Het waterlek sloeg niet alleen een grote krater in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 december maar beschadigde ook heel wat leidingen in de grond. Tijdens het overleg werden de herstellingen in kaart gebracht en op mekaar afgestemd om de hinder voor de omwonenden te beperken. Vanaf maandag 14 januari wordt er gewerkt aan de elektriciteitsleidingen en de gasleidingen. Nadien komt Telenet langs en wordt de riolering, de waterleiding en ten slotte ook het wegdek hersteld. De huizen zullen even bereikbaar blijven zoals op dit moment. Door het waterlek in de hoofdwaterleiding van Farys moesten verschillende bewoners hun huis tijdelijk verlaten. Woningen raakten beschadigd maar er raakte niemand gewond.