Halle, Dilbeek, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw roepen de hulp in van 56.359 gezinnen om het zwerfvuil op te ruimen Bart Kerckhoven

11 maart 2019

11u15 0 Sint-Pieters-Leeuw De gemeentebesturen van Dilbeek, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw en het stadsbestuur van Halle hopen dat alle inwoners de komende weken minstens vijf minuutjes zwerfvuil ruimen in hun buurt. Voor de zesde keer wordt een grote zwerfvuilcampagne georganiseerd en dit keer is het geen wedstrijd geworden maar zal er vooral samengewerkt worden.

De bevoegde schepenen Paul Defranc (CD&V) van Sint-Pieters-Leeuw, Stijn Quaghebeur (N-VA) van Dilbeek, Johan Servé (Sp.a) van Halle en Gilbert Wouters (Open Vld) van Beersel stelden maandagochtend de nieuwe campagne voor in de Dahliastraat in Ruisbroek waar ook het campagnebeeld voor de affiches gemaakt werd. De voorbije jaren werd telkens een wedstrijd georganiseerd tussen de stad en de gemeenten maar dit keer willen ze iedereen samen laten werken. “In Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw wonen 56.359 gezinnen”, zegt Stijn Quaghebeur. “Als elk van die gezinnen de handen uit de mouwen steekt en vijf minuutjes mee opruimt, zitten we samen al gauw aan 281.759 minuten. En dat is omgerekend zo een slordige 4.600 uur opruimtijd. We vragen dus alle inwoners hun engagement en roepen op om minstens 5 minuten op te ruimen.”

De actie loopt dit jaar van 23 maart tot en met 28 april. Een flyer valt bij elke inwoner in de brievenbus en de verenigingen en scholen werden aangeschreven. Deelnemers worden aangemoedigd om hun inspanningen en propere straten, bosweggeltjes, speelpleintjes en andere plekjes te delen via de hashtag: #OP5MINUTENPROPER. Wie meedoet kiest de straten uit die ze willen proper maken en schrijven zich in via de gemeentewebsites. De milieudienst van elke desbetreffende gemeente neemt dan contact op om praktische afspraken te maken. De gemeente levert handschoenen, afvaltangen en -zakken, fluovestjes en komt de gevulde zwerfvuilzakken ophalen. Wie meedoet krijgt er een propere straat en een geschenkje voor terug. Daarnaast wint per gemeente één deelnemer een ballonvaart voor twee personen.