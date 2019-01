Half jaar vertraging voor herinrichting zwarte kruispunten N6 omdat Vlaams Gewest moet wachten op werken Eandis Bart Kerckhoven

30 januari 2019

13u54 0 Sint-Pieters-Leeuw Het Vlaams Gewest hoopte halverwege 2019 de ‘zwarte kruispunten’ van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan met de Bergensesteenweg veiliger te maken maar omdat Eandis pas in juni aan de slag kan schuift de heraanleg ook op naar het najaar.

De kruispunten worden veiliger gemaakt voor alle weggebruikers en er wordt een busstrook aangelegd voor de lijnbussen richting Halle. Fietsers krijgen een verhoogd fietspad en zullen er in de toekomst veiliger kunnen oversteken. Het was de bedoeling dat Eandis begin dit jaar zou starten met werken aan de nutsleidingen maar het bedrijf heeft het Vlaams Gewest laten weten dat er pas in juni 2018 gestart kan worden. Tijdens de werken zullen beide kruispunten wel steeds bereikbaar blijven. Ook op de steenweg blijft verkeer in beide richtingen mogelijk.