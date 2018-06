Gunther Coppens voert N-VA- lijst voor provincie aan 18 juni 2018

02u32 0 Sint-Pieters-Leeuw Schepen Gunther Coppens zal in Sint-Pieters-Leeuw de kieslijst van N-VA trekken voor de provincieraadsverkiezingen.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Vlaams minister Ben Weyts de lijst zal duwen, en dat Darya Safai uit Wemmel de voorlaatste plaats krijgt. Maar het lijsttrekkerschap is dus voor Gunther Coppens, en hij heeft alvast een duidelijk idee over de provincie. "N-VA wil in het provinciebestuur zetelen", aldus Coppens. "We moeten al jaren met lede ogen aanzien dat de provincie vooral een melkkoe is. De burger betaalt belastingen voor een bestuur dat eigenlijk vooral hier en daar subsidies wil uitdelen, en brochures wil uitgeven om te zeggen dat het bestaat en goed bezig is. Wij willen het provinciebestuur beperken tot de essentiële taken. Daar is ook veel minder belastinggeld voor nodig." (BKH)