Grote dreef in Colomapark krijgt LED-verlichting 28 februari 2018

De grote dreef in het Colomapark krijgt nieuwe LED-verlichting. Een eerste deel werd al geplaatst, het tweede deel is nu aan de beurt.





"De verlichting komt er in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos", zegt schepen van Nutsvoorzieningen Lucien Wauters (CD&V). "Dat betekent dat de dieren die er leven, geen hinder zullen ondervinden."





De nieuwe verlichting is ook een goede zaak voor fietsers, want zij mogen voortaan ook via de Dreef rijden. (BKH)