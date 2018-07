Groene begraafplaats 07 juli 2018

Het kerkhof van Ruisbroek zal er binnenkort groener uitzien. Het grind op de wandelpaden wordt vervangen door gras. In de streek worden steeds vaker begraafplaatsen groener gemaakt. Het is milieuvriendelijk en het is ook eenvoudiger in onderhoud. Er moeten dan ook geen pesticiden of onkruidbranders ingezet worden. Ook het feit dat zo nieuwe groene longen ontstaan tussen de gebouwen speelde mee in de beslissing van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw.





(BKH)