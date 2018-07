Groen stelt eerste kandidaten voor 24 juli 2018

Ook Arno Sissau, Marc Peeters en Mia Casteels krijgen een plaats op de lijst, die na de zomer volledig ingevuld moet zijn. Ook het programma wordt dan bekendgemaakt. "We willen inzetten op het gebruik van de fiets voor korte afstanden", zegt Martel. "Het beleid moet ook menselijker kunnen, met toegankelijke inspraak. Een goede buurtwerking is ook essentieel, net als het spreiden van activiteiten over de hele gemeente. En er moet ook genoeg groene ruimte overblijven voor alle inwoners, en voldoende speelgelegenheid voor alle kinderen." In 2012 haalde Jenny Sleeuwaegen nog een zetel in de gemeenteraad binnen voor Groen, maar zij kondigde in 2016 haar overstap naar CD&V aan. Sindsdien heeft Groen in Sint-Pieters-Leeuw geen mandataris meer.





(BKH)