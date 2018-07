Gouden huwelijk voor Armand en Magda 17 juli 2018

02u29 0

Armand Pint (72) en Magda Borremans (71) uit de Watertorenstraat in Sint-Pieters-Leeuw vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen in het Negenmanneke. Heel snel volgde een eerste zoon Dirk, daarna volgende Gert en Kris. Nadien kwamen er nog zes kleinkinderen : Asja, Nika, Isaih, Joshua, Jorik en Lander bij. Magda zorgde voor het gezin. Armand was onderwijzer, maar werd snel directeur. Hij houdt van fotografie, de computer, speelt gitaar en schildert. Ze zijn lid van Okra, het schoolbestuur van de Sint-Stevensschool en ze zetten zich in voor hun parochie.





(SMH)