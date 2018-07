Gemeentehuizen voorlopig beschermd als monument 28 juli 2018

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft de gemeentehuizen van de Beerselse deelgemeente Dworp en de Leeuwse deelgemeente Vlezenbeek voorlopig beschermd als monument. Het gemeentehuis in Dworp, langs de Alsembergsesteenweg, werd ontworpen door architect Henri Jacobs en gebouwd in het begin van vorige eeuw. Het gemeentehuis van Vlezenbeek dateert dan weer van kort na de Tweede Wereldoorlog, en is van de hand van architect Courtens. In het Dworpse gemeentehuis is vandaag een kinderopvang gevestigd. Het Vlezenbeekse gemeentehuis wordt nog verbouwd en zal een coworking- en innovatiecentrum worden. (BKH)