Gemeentebestuur wil zorgkaart in straatbeeld 04 juli 2018

Sint-Pieters-Leeuw Het schepencollege is voorstander van de invoering van een zorgkaart in de politiezone Zennevallei (Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw).

Vanuit sp.a werd op de voorbije gemeenteraad gevraagd om een zorgsticker of kaart in te voeren. Als inwoners een zorgsticker op hun garagepoort of brievenbus kleven, geven zij aan dat ze de parkeerplaats voor hun poort of inrit ter beschikking stellen van zorgverleners die op huisbezoek zijn. Enkel zorgverleners die een zorgkaart zichtbaar in hun wagen hebben liggen, kunnen dan van deze parkeerplaatsen gebruik maken. De zorgkaart vermeldt de contactgegevens van de zorgverlener zodat deze gecontacteerd kan worden als die zich in dringende gevallen alsnog moet verplaatsen. De meerderheid liep warm voor het idee, alleen is dat op gemeentelijk niveau moeilijk afdwingbaar. Een zorgkaart is niet voorzien in het verkeersreglement en een gemeentelijke verordening kan het verkeersreglement niet wijzigen. "Het is wel mogelijk dat de politie een 'gedoogbeleid' uitwerkt", aldus burgemeester Luc Deconinck (N-VA) ."Dit betekent dat de overtreding dan niet geverbaliseerd wordt. Omdat de politie hiervoor bevoegd is, moet de politiezone die beslissing nemen." (BKH)