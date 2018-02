Gemeentebestuur test verkeerssituatie aan Den Top uit 19 februari 2018

02u25 1 Sint-Pieters-Leeuw Vanaf vandaag test het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw de verkeerssituatie in de buurt van de basisschool Den Top uit.

Volgend jaar start de uitbreiding van de school en dus moeten ouders die hun kind er afzetten en oppikken rekening houden met de werf. De ingang van de school Den Top langs het voetwegje tussen de Garebaan en de Mekingenweg zal dan door iedereen gebruikt moeten worden. Volgende week wordt alle ouders die hun kinderen met de wagen brengen, gevraagd om zich te parkeren op de Wilgenhofparking. De zone in de Mekingenweg tussen de Hendrik Van Houchestraat en het einde van de personeelsparking wordt autovrij gehouden bij het begin en einde van de schooltijd, zodat ouders met hun kinderen er veilig naar school kunnen stappen. Wie via de Mekingenweg komt vanuit de Pepingensesteenweg zal kunnen parkeren aan de parking chirolokalen om van daaruit te voet naar de school te stappen. "Beslissen hoe we het gaan aanpakken, doen we pas tegen eind maart", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA).





"We houden nog een inspraak- en overlegmoment met iedereen die betrokken is." (BKH)