Gemeentebestuur onthult zondag nieuw gedenkteken Eerste Wereldoorlog Bart Kerckhoven

15 november 2018

14u55 0 Sint-Pieters-Leeuw Op zondag 18 november wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht in Sint-Pieters-Leeuw. Als afsluiter wordt zelfs een nieuw gedenkteken onthuld.

Om 11 uur is er in Kasteel Coloma de voorstelling ‘Klapzoen’ met de oorlogspoëzie van dichter Geert Vanhassel en de muziek van het saxofoonkwartet Anemos. De gemeentelijke werkgroep voor Streek- en Volkskunde stelt dan om 14.40 uur een nieuw Lewe-nummer voor dat handelt over de situatie in onze gemeente tijdens de jaren 1914-1918. Het boek schetst het leven in de gemeente tijdens de Duitse inval en gedurende de oorlogsjaren. Het boek wordt verkocht aan 5 euro. Om 15 uur worden de inwoners verwacht rond het herdenkingsmonument van de oud-strijders voor de bibliotheek aan de Rink. Onder muzikale begeleiding van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia zal het gerestaureerde beeld opnieuw worden ingehuldigd. Acteur Charley Pasteleurs vertolkt ook enkele korte fragmenten over de oorlog. Om 15.45 uur wordt dan het splinternieuw gedenkteken onthuld: ‘HOOP’. In opdracht van het gemeentebestuur ontwierp Monik Thibaut een nieuw gedenkteken dat zal focussen op een hoopvolle toekomst. Als afsluiter worden de aanwezigen getrakteerd op een drankje.