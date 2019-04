Gemeentebelangen van Bart Anneessens Cops treedt toe tot burgerlobby PRO Bart Kerckhoven

18 april 2019

09u34

De lijst Gemeentebelangen van zanger en organisator Bart Anneessens Cops is toegetreden tot de burgerlobby PRO van Joris Verspecht. “Wat ons bindt is de strijd tegen de coalitiecultuur in ons land die de besluitvorming concentreert in geheime partijcenakels”, laat Anneessens Cops weten. “Buiten de verkiezingstijden is de dialoog tussen burger en politicus dan ook quasi onbestaande. Daar moet verandering in komen en daarom treden wij toe tot PRO. Lokaal gaan wij dan ook voortaan door het leven als PRO Gemeentebelangen.” De lijst Gemeentebelangen haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Pieters-Leeuw een zetel.