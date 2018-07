Gemeentebelangen heeft lijst klaar 30 juli 2018

De nieuwe lijst Gemeentebelangen heeft een volledige lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Gemeentebelangen is de lijst van zanger en Leeuwenaar Bart Anneessens Cops die ook de lijst zal trekken. Hij is kandidaat-burgemeester. "Dertien kandidaten zijn jonger dan 35 jaar", zegt Anneessens Cops. "Gemeentebelangen wil zich dan ook profileren als partij van de toekomst. Na de verkiezingen willen we de grootste van Sint-Pieters-Leeuw zijn." Eind augustus zal ook het programma van de lijst bekendgemaakt worden. (BKH)