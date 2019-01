Gemeentearbeiders Sint-Pieters-Leeuw knappen zelf waardevolle graven op Bart Kerckhoven

28 januari 2019

15u47 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zal de komende maanden zelf graven opknappen die een erfgoed- of funeraire waarde hebben. Er wordt gestart op het kerkhof van Ruisbroek.

Op het oude gedeelte van het kerkhof van Ruisbroek zal het gemeentepersoneel niet-beschadigde losse delen terugplaatsen maar ook beschadigde delen registreren en inventariseren. Die stukken worden dan opgeslagen. De grotere stukken verhuizen even naar een loods. Het gemeentepersoneel zal zelf kleine herstellingen uitvoeren en nadien beeldjes, foto’s en andere stukken na de herstelling terugplaatsen. Er wordt in de toekomst ook meer groen aangeplant en het gemeentebestuur wil een visie en een beheersplan opstellen voor de begraafplaatsen. De familie van de overledenen blijven eigenaar van alle onderdelen. Als er iets zou verdwenen zijn wordt gevraagd om contact op te nemen met het gemeentebestuur omdat het stuk wellicht opgeslagen ligt om later hersteld en teruggeplaatst te worden.