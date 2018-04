Gemeente wil Mensen met Pijn helpen 03 april 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil de nieuwe vereniging 'Mensen met Pijn Pajottenland' helpen om een eigen werking uit te bouwen in de gemeente. Raadslid Kathleen D'Herde (Open Vld) diende een extra punt in op de gemeenteraad met een vraag om hulp. De gemeenteraad heeft nu beslist om alles te onderzoeken en uit te werken via de werkgroep volksgezondheid. 'Mensen met Pijn Pajottenland' organiseert informatiemomenten en bijeenkomsten voor lotgenoten in verschillende gemeenten. (BKH)