Gemeente breidt online dienstverlening uit

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft haar online dienstverlening uitgebreid. Vanaf nu kunnen inwoners attesten en uittreksels van dienst Burgerzaken online aanvragen en betalen. In de meeste gevallen wordt alles automatisch verwerkt en kan het document onmiddellijk worden gedownload of uitgeprint. Zo hoeven inwoners niet meer naar het gemeentehuis te gaan en kunnen ze de klok rond de nodige documenten opvragen. Tegelijk betekent het ook een ontlasting van het gemeentepersoneel. In 2016 werden 3.570 aanvragen genoteerd voor aanvragen van attesten en uittreksels uit de bevolkingsregisters. 113 keer ging het om een document uit de registers van de burgerlijke standen 1.241 keer ui het strafregister. De kostprijs blijft wel hetzelfde. Om de nieuwe dienstverlening te promoten krijgt de vijftigste, honderdste en honderdvijftigste aanvrager een mand met streekproducten. (BKH)