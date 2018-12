Geld om groene ruimte aan te kopen in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

07 december 2018

17u12 0 Sint-Pieters-Leeuw Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege (CD&V) kende een subsidie toe van 299.493 euro om gronden aan te kopen in Sint-Pieters-Leeuw.

Het gemeentebestuur wil 4,9 hectare grond in de groene zone Ruysbroeckveld aankopen en 5,4 hectare natuur opnieuw inrichten, zodat er een groene long ontstaat in het dicht bebouwde en sterk verstedelijkte Zuun, Ruisbroek en de wijk Negenmanneke. Zo moet er een groot park ontstaan. Het project zou ten laatste over drie jaar gerealiseerd moeten zijn.