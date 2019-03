Geen weer om een hond door te jagen, maar leerlingen Ave Mariabasisschool planten 350 bomen en struiken aan voetbalsite SK Vlezenbeek Bart Kerckhoven

Ze moesten slecht weer trotseren, maar woensdagochtend heeft een vijftigtal kinderen van de Ave Mariabasisschool samen met de arbeiders van Pro Natura maar liefst 350 bomen en struiken geplant. Dat gebeurde naast de terreinen van voetbalclub SK Vlezenbeek. “‘Veel van hen zijn lid van de voetbalclub SK Vlezenbeek, en ze helpen zo mee aan de uitbouw van een mooie sportomgeving. Voortaan kennen ze zo het verschil tussen een meidoorn, een sleedoorn en een haagbeuk”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets. De voetbalsite van SK Vlezenbeek aan de Inkendaalstraat is de voorbije maanden erg veranderd van aanzicht. Het voetbalcomplex wordt beter in de natuur geïntegreerd. Naast een wadi, een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan filtreren, worden ook een wandelpad, een speelzone, een hooiland, bloemenweides en houtkanten met streekeigen bomen en struiken aangelegd. Die plek is vrij toegankelijk voor het groot publiek.