Geen nachtelijke baantjes maar wel fuif op Leeuwse Zwemmarathon Bart Kerckhoven

13 november 2018

12u34 0 Sint-Pieters-Leeuw Er zal dit jaar ’s nachts niet meer gezwommen worden tijdens de Zwemmarathon die het Leeuwse gemeentebestuur al meer dan dertig jaar organiseert. In de plaats wordt een feestje georganiseerd op vrijdagavond 23 november. De baantjes voor het goede doel worden dan de ochtend vanaf 7 uur gezwommen.

De zwemmarathon bracht vorig jaar nog 4.219,72 euro in het laatje voor de inrichting van een snoezelruimte in revalidatieziekenhuis Inkendaal. Sinds de jaren tachtig al wordt er 24 uur gezwommen voor het goede doel waarbij het aantal banen dan geld oplevert voor het goede doel. Maar omdat er stilaan sleet op de formule kwam is er nu voor een nieuw concept gekozen.

Op vrijdagavond 23 november word er gestart met een Aqua Disco Fuif. Van 20 uur tot 21 uur is er een Kinderdisco en iedereen tot 12 jaar kan er gratis in, maar dan wel onder verplichte begeleiding van een volwassene. Vanaf 21 uur tot 1 uur is de dansvloer er voor iedereen. De ingang kost 2,5 euro.

Op zaterdag 24 november is er dan een 12-uren Zwemmarathon. Elke gezwommen kilometer wordt gesponsord door bedrijven, handelaars en individuen. De opbrengst gaat dit jaar naar vzw FRIS (Friends and Scream United) uit Sint-Pieters-Leeuw die sporten mogelijk maakt voor mensen met een beperking. Om 20 uur zaterdagavond is er dan een prijsuitreiking.