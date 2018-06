Geen bijkomend verbod op 'garagekaartjes' 02 juni 2018

Gemeenteraadslid Eddy Longeval (Vlaams Belang) heeft bot gevangen toen hij tijdens de jongste zitting een verbod vroeg op het achterlaten van plastic 'garagekaartjes' op geparkeerde auto's. "Veel automobilisten gooien die kaartjes gewoon weg", betoogde hij. "Bovendien kan de persoon die de kaartjes achter de ruit steekt, van de gelegenheid gebruikmaken om te kijken of er iets waardevols in de wagen ligt." Longeval vroeg om een aanpassing van het GAS-reglement, maar de meerderheid ging daar niet op in. Volgens het schepencollege waren er al mogelijkheden genoeg in het huidige GAS-reglement om boetes uit te schrijven. (BKH)