Freddy en Liliane vieren goud 02u26 1 Foto Sluys

Freddy Missotten (71) en Liliane Braes (71) uit Ruisbroek hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen op school. Liliane ging aan de slag als leerkracht lager onderwijs, en was ook 30 jaar lang studiemeesteres in het KA Ukkel. Freddy dook dan weer volop in het koersmilieu, onder meer als eliterenner zonder contract en verslaggever voor een krant. Hij maakte ook carrière als directeur bij de Vlaamse Administratie Buitenlands Beleid en als directeur van de Cel Sport van de Vlaamse Gemeenschap. Hun gezin groeide met een zoon en twee kleinkinderen.





(SMH)