François en Marie-Jeanne zeventig jaar getrouwd 07 februari 2018

François Van Belle (90) en Marie-Jeanne De Vlaeminck (92) hebben onlangs hun platina huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen op de boerentram, op weg naar school in Brussel. Op 31 januari 1948 stapten ze in het huwelijksbootje, enkele maanden later werd zoon Armand geboren. François werkte als smid, Marie-Jeanne bleef na de geboorte van dochter Danielle thuis. Hun familie groeide met vier kleinkinderen en intussen ook al zeven achterkleinkinderen. Ze spreken nog altijd wekelijks af met vrienden om een hapje te gaan eten.





(SMH)